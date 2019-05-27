Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборовРИА Новости вчера в 18:08
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
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Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею
Обновлено 25 мая в 12:22
Политика
Итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство
В Европе подводят итоги выборов в Европарламент. В Греции премьер-министр объявил досрочные парламентские выборы после поражения его партии.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено 25 мая в 10:36
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона избрали в Европарламент
Скрывающийся от властей Испании в Бельгии экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон проходит в Европарламент.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено 25 мая в 08:28
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России
Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов
Обновлено вчера в 08:50
Хоккей
Сборная России вырвала у Чехии бронзу чемпионата мира
Сборная России переиграла Чехию по буллитам и в третий раз за четыре года выиграла бронзу чемпионата мира.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы
Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Кризис доверия: парламент Австрии вынесет вотум об отставке Курца
Непоколебимые позиции 27 мая, сразу же после окончания выборов в Европейский парламент, в национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) по инициативе оппозиционных партий пройдет заседание по вотуму недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Константин Тихонов: «Приоритет трамвая в Челябинске — вопрос политической воли»
На каких улицах оправданно одностороннее движение, почему нет смысла достраивать метро и как поможет развитию городского транспорта присоединение Копейска, рассказал заместитель генерального директора компании-разработчика КСОДД «А+С Транспроект» Константин Тихонов на форуме «Будущее города-2020», организованном DK.RU.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Компания Lenovo презентует ноутбук с 5G модемом. Он работает на чипе Snapdragon 8cx, анонсированном в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения испытаний
Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив в воскресенье, 26 мая, для прохождения заводских испытаний.
Обновлено вчера в 05:01