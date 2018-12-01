Политика

Европарламент требует остановить строительство «Северного потока-2»
ТК Звезда
06:34

Европейский депутат от Латвии Сандра Калните внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам Европарламента проект резолюции об отношениях с Россией. В нем Калните требует «остановить» реализацию проекта «Северный поток-2».
ТК Звезда06:34
с чего всё началось

В Европарламенте подготовили резолюцию против «Северного потока — 2»

В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2". Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.
РИА Новости04:13

Подробнее о событии

В Европарламенте подготовили резолюцию с призывом остановить реализацию «Северного потока-2»

Комсомольская правда06:23

Европарламент подготовил резолюцию с требованием остановить «Северный поток — 2»

Телеканал 360°06:13

В Европарламенте готовят резолюцию против «Северного потока — 2»

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ЕП подготовил резолюцию с требованием остановить «Северный поток – 2»

Взгляд.ру04:51

Депутат ЕП подготовила резолюцию с требованием остановить «Северный поток — 2»

RT на русском04:22

В Европарламенте подготовили резолюцию против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:13

Европарламент хочет остановить «Северный поток — 2»

News.ru04:07
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
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Сандра Калниете
Латвийский политик
Латвийский политик. Была активистом Народного фронта Латвии, затем дипломатом, в 2002-2004 гг. министром иностранных дел в кабинете Эйнара Репше, в 2004 г. временным еврокомиссаром от Латвии, в 2006 году избрана депутатом Сейма от «Нового времени», в 2008 году стала одной из лидеров новой партии «Гражданский союз», в 2009 году избрана депутатом Европарламента, где присоединилась к группе Европейской Народной партии.
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