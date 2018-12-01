В Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с Россией. В документе содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2". Проект внесли на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

с чего всё началось

Европейский депутат от Латвии Сандра Калните внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам Европарламента проект резолюции об отношениях с Россией. В нем Калните требует «остановить» реализацию проекта «Северный поток-2».

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