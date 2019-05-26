В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборовRT на русском 15:21

Согласно прогнозу, третье место может достаться европейским либералам и сторонникам президента Франции Эммануэля Макрона. По оценкам ЕП, они могут получить 102 мандата в новом составе. Для формирования большинства нужно 376 мандатов, всего в Европарламенте 751 место.

В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

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