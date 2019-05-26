Политика
В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборовRT на русском 15:21
Согласно прогнозу, третье место может достаться европейским либералам и сторонникам президента Франции Эммануэля Макрона. По оценкам ЕП, они могут получить 102 мандата в новом составе. Для формирования большинства нужно 376 мандатов, всего в Европарламенте 751 место.
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Политика
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах.
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города.
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Хоккей
Кожевников жестко отругал хоккейную сборную: Все видели – игры нет
Матч в Братиславе завершился со счетом 0:1. Мнение о прошедшем матче и игре российской сборной в целом в интервью «СпортМК» высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Футбол
Головин посетил матч ЦСКА с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Монако» Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (6:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Обновлено в 14:56
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
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Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Хоккей
Василевский признан лучшим вратарем ЧМ, Кучеров — лучший нападающий
Хоккеист сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником, а Никита Кучеров — лучшим нападающим чемпионата мира.
Обновлено в 16:54
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах
Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведев прокомментировал праймериз «Единой России»
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" около 40% кандидатов младше 35 лет, это означает, что партия обновляется.
Обновлено в 14:37
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия сломала их жизни
Американские военнослужащие рассказали о том, как служба в армии разрушила их жизни.
Обновлено вчера в 17:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Автоспорт
Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Здоровье
В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей
В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.
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Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40