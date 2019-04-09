Политика
В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского ЭнергосоюзаТАСС 08:06
Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
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Происшествия
Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля
Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Происшествия
После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Авто
Toyota показала тизер нового Highlander
Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47
Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо
Обновлено в 12:51
Политика
Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Общество
Умер философ и культуролог Вадим Межуев
Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Обновлено в 16:20
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Здоровье
В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет
Обновлено в 11:10
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика
Глава Минфина США пообещал продолжить политику санкций против РФ
Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика
Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Минобороны опровергло переброску Су-57 в Сирию
Обновлено в 08:06
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47