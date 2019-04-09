Политика

В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского ЭнергосоюзаТАСС 08:06

Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Еврокомиссия заявила о необходимости контракта на транзит российского газа через Украину

Телеканал 360°12:49

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

ФАН09:46

ЕС выступил за 10-летний контракт между Россией и Украиной на транзит газа

Rambler News Service09:06

ЕК намерена добиться нового контракта на транзит российского газа через Украину

Известия08:48

В ЕК заявили о необходимости 10-летнего контракта на транзит газа из России через Украину

RT на русском08:11

Европа надеется на многолетний транзит газа через Украину

Утро.ru09:19

ЕК намерена добиться заключения контракта на транзит газа через Украину на 10 лет

ТАСС08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Происшествия

После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках

Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Авто

Toyota показала тизер нового Highlander

Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Политика

Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Футбол

«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо

Обновлено в 12:51
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Общество

Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Футбол

Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»

Обновлено в 16:20
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Здоровье

В США женщина с аномалией внутренних органов прожила 99 лет

Обновлено в 11:10
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика

Глава Минфина США пообещал продолжить политику санкций против РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон продолжит вводить новые санкции против Российской Федерации.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло переброску Су-57 в Сирию

Обновлено в 08:06
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марош Шефчович
Чехословацкий дипломат
Чехословацкий и словацкий дипломат, словацкий и европейский политик. С 2010 - заместитель председателя Европейской комиссии и европейский комиссар по междуинституциональным отношениям и администрации, в периоде 2009-2010 - европейский комиссар по образованию, обучению, культуре и молодёжи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное