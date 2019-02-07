В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»РБК 04 февраля в 19:02

с чего всё началось

Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.

В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»

Происшествия Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.

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Общество В России подвели первые итоги проверок качества бензина Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.

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Здоровье Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.

Происшествия Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.

Происшествия За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.

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Авто Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.

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Происшествия Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".

Интернет Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.

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Технологии Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.

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Культура «Симпсонов» продлили на два сезона Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.

Политика The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.

Транспорт Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.

Происшествия Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Музыка Оззи Осборн был экстренно госпитализирован Оззи Осборн был экстренно госпитализирован В конце января музыкант серьезно заболел.

Авто Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.

Происшествия Ульяновские суворовцы могли заразиться глистами от собак Накануне родители курсантов ульяновского Суворовского училища узнали, что будет дальше с их детьми: с ними встретился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.