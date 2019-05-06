В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru 08:42

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

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