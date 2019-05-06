Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru вчера в 08:42
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.
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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Serviceвчера в 08:52
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Авто
Chevrolet Niva: полный список ее косяков
Обновлено в 01:18
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Не знаю, как это поражение повлияет на меня»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4) признался, что не знает, как повлияет на его карьеру такой вылет из турнира.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста
Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Общество
Россельхознадзор запретил поставки молока из Белоруссии
С 8 мая в России начнет действовать ограничение на поставку молока и продукции, произведенной из него, из Белоруссии, такое решение принял Россельхознадзор России.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Треть границ между субъектами РФ внесена в госреестр недвижимости
По итогам первого квартала 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о 112 из 378 границ между субъектами Российской Федерации.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
Экономика
Трамп нес огромные убытки из-за неудачных сделок, пишет NYT
С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Космос
Запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год
Первый запуск спутников ГЛОНАСС с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 04:02
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила «умное» мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can
Компания Xiaomi совместно с Ninestars представила "умное" мусорное ведро Ninestars Smart Trash Can, стоимость которого составляет 19 долларов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18