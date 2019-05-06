Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru вчера в 08:42

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.
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Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток — 2»

RT на русскомвчера в 08:33

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 09:23

Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

Rambler News Serviceвчера в 08:52

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 09:00

ЕК получила жалобу Украины на «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 08:43

Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъ06 мая в 18:05

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости06 мая в 11:19
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
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Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.
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В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением

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Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб

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Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33
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С 1985 по 1994 годы бизнес нынешнего президента США Дональда Трампа потерял около $1,75 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на налоговые данные, предоставленные источником.
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Обновлено вчера в 14:59
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Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

Обновлено вчера в 12:37
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Запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год

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ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

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Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено вчера в 06:18
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