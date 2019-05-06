Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru 08:42
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Service08:52
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Хоккей
Фолиньо — о 0:3: «Коламбус» сыграл хорошо, нужно было поймать удачу
Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).
Обновлено в 01:42
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Обновлено в 13:41
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Дагестане произошел пожар на АЗС
"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Кино
Продюсер фильма «Весури» рассказал, как в Карелии снимали фильм о малолетних узниках
По словам Тютрюмова, появлению фильма предшествовало создание документально-постановочного фильма «Смеюсь» о малолетних узниках финских лагерей.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских
Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Опубликованы кадры эвакуации пилота из горящего SSJ-100
На кадрах можно рассмотреть неизвестные ранее моменты эвакуации из горящего самолета, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:17
Единоборства
Усик не сможет выйти на бой с Такамом из-за травмы
Дебютный бой украинца Александра Усика в тяжелом весе против камерунца Карлоса Такама отменен, сообщил в своем Твиттере промоутер Эдди Хирн.
Обновлено в 16:43
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
СК проверит информацию о группе людей, которые обманом и силой отняли у пенсионерки квартиру в Москве
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты проверки опубликованной в СМИ информации о нарушении жилищных прав пенсионерки в столице.
Обновлено в 15:36
Общество
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:50
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры
Обновлено в 03:49