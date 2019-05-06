В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru 08:42

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Армия и оружие Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Происшествия Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.

Политика МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Происшествия Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе» Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.

Политика Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.

Авто Новый император Японии получит уникальную Toyota Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.

Общество Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.

Происшествия При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Политика США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.

Здоровье Молоко и сметану с антибиотиками продавали в Ростовской области В Ростовской области при проверке проб молочной продукции были обнаружены антибактериальные препараты группы макролидов и линкозамидов, говорится в сообщении регионального референтного центра Россельхознадзора.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Общество Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.

Армия и оружие Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» ради спасения двух пассажиров На только что появившихся кадрах, сделанных пассажиром Олегом Молчановым, видно, как член экипажа спускается на землю по тросу из кабины пилотов.