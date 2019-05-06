Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru 08:42
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.
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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Service08:52
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Армия и оружие
Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда
Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Политика
МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД
Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено в 08:35
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Политика
Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании
В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Обновлено в 22:38
Авто
Новый император Японии получит уникальную Toyota
Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.
Обновлено в 07:59
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Футбол
Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»
Обновлено в 05:47
Происшествия
При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая
Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику
Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено в 22:36
Здоровье
Молоко и сметану с антибиотиками продавали в Ростовской области
В Ростовской области при проверке проб молочной продукции были обнаружены антибактериальные препараты группы макролидов и линкозамидов, говорится в сообщении регионального референтного центра Россельхознадзора.
Обновлено в 07:40
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество
Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Происшествия
За ночь в Екатеринбурге сгорели двое мужчин: одного подожгли, второй выбежал к людям уже в огне
Сразу два человека в Екатеринбурге пострадали этой ночью от огня.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие
Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника
Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек
Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» ради спасения двух пассажиров
На только что появившихся кадрах, сделанных пассажиром Олегом Молчановым, видно, как член экипажа спускается на землю по тросу из кабины пилотов.
Обновлено в 09:20
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Политика
Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56