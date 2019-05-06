Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»Газета.Ru 08:42

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС. В ЕК заявили, что подготовят ответ после тщательного изучения.
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Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток — 2»

RT на русском08:33

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:19

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток - 2»

ТАСС09:00

Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

Rambler News Service08:52

ЕК получила жалобу Украины на «Северный поток – 2»

Взгляд.ру08:43

Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъвчера в 18:05

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Lenta.ru09:23
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Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда

Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
Обновлено в 10:37
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
Обновлено в 19:26
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Политика

МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД

Ранее сообщалось, что Иран объявит в среду о своем решении сократить обязательства по СВПД по иранской ядерной программе в годовщину выхода США из этой сделки.
Обновлено в 18:05
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено в 08:35
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Политика

Times узнала, сколько Мэй продержится на посту премьера Великобритании

В газете добавили, что работа над новым графиком по выходу Британии из состава Европейского союза говорит о том, что отставка Мэй откладывается - ранее премьер обещала покинуть свой пост после осуществления Brexit.
Обновлено в 22:38
Авто

Новый император Японии получит уникальную Toyota

Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.
Обновлено в 07:59
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Футбол

Защитник Марио Фернандес из ЦСКА может перейти в «Зенит»

Обновлено в 05:47
Происшествия

При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая

Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

США временно восстановили право отправлять мигрантов в Мексику

Белый дом временно восстановил право отправлять соискателей статуса беженца в Мексику, свидетельствует решение апелляционного суда США.
Обновлено в 22:36
Здоровье

Молоко и сметану с антибиотиками продавали в Ростовской области

В Ростовской области при проверке проб молочной продукции были обнаружены антибактериальные препараты группы макролидов и линкозамидов, говорится в сообщении регионального референтного центра Россельхознадзора.
Обновлено в 07:40
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество

Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова писательницы Елены Чижовой, заявившей о причастности Иосифа Сталина к блокаде Ленинграда.
Обновлено в 07:33
Происшествия

За ночь в Екатеринбурге сгорели двое мужчин: одного подожгли, второй выбежал к людям уже в огне

Сразу два человека в Екатеринбурге пострадали этой ночью от огня.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие

Отличный состав: на парад Победы выйдет только испытанная техника

Как сообщили в Минобороны, общая численность личного состава, задействованного в параде, превышает 13600 военнослужащих: более 400 из них пройдут в составе механизированной колонны, а в строю авиации — около 170 летчиков.
Обновлено в 17:01
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» ради спасения двух пассажиров

На только что появившихся кадрах, сделанных пассажиром Олегом Молчановым, видно, как член экипажа спускается на землю по тросу из кабины пилотов.
Обновлено в 09:20
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Политика

Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
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