В «Енисее» призвали фанатов не обращать внимания на проблемы клубаГазета.Ru 05:01

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В «Енисее» призвали фанатов не обращать внимания на проблемы клуба

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Армия и оружие Ил-112В успешно совершил первый полет Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.

Общество Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.

Политика Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине Украинский шоумен Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины.

Политика Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле» Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Единоборства Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239 Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Экономика Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.

Армия и оружие Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Здоровье Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.

Политика Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Здоровье Уфимские врачи провели сложную операцию пациентке с болевым синдромом В Уфе врачи сделали сложную операцию с помощью ангиографического аппарата.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.