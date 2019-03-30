Футбол
В «Енисее» призвали фанатов не обращать внимания на проблемы клубаГазета.Ru 05:01
|21′
Егор Сорокин
|23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
|42′
Фегор Огуде
|43′
|45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
|46′
|47′
Филип Уремович
|59′
Хорен Байрамян
|60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
|68′
Игорь Коновалов
|69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
|71′
Али Гаджибеков
|72′
|75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
|90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
|90′+4′
Александр Соболев
|90′+5′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
17
Савичев
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
94
Данченко
8
Огуде
7
Зотов
23
Сарр
48
Кутьин
9
Соболев
23
Коновалов
5
Уремович
88
Камболов
80
Сорокин
3
Цаллагов
15
Коновалов
6
Башкиров
18
Могилевец
69
Степанов
11
Бухаров
19
Байрамян
Рубин
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Политика
СБУ перешла на усиленный режим работы
Накануне выборов президента Украины Служба безопасности страны перешла на усиленный режим несения службы.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Леганес» уверенно переиграл «Хетафе»
«Леганес» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Ла Лиги. Гости доминировали на протяжении всего поединка.
Обновлено в 10:59
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Авто
Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»
Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.
Обновлено вчера в 04:11
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Футбол
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
Обновлено в 09:06
Происшествия
По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Политика
Полковник Квачков назвал Чубайса частью «тайной мировой закулисы»
Отставной полковник Владимир Квачков в эфире Царьград ТВ заявил, что глава РОСНАНО Анатолий Чубайс является частью некой тайной «мировой закулисы», которая правит миром.
Обновлено в 08:26
Общество
Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
Обновлено в 08:38
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Наука
Редких светящихся жаб обнаружили в Бразилии
Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили в бразильских лесах жаб, скелет которых издает свечение под действием ультрафиолета.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Nissan X-Trail в феврале увеличил продажи в России на 35%
Самым продаваемым автомобилем марки в России стал кроссовер Nissan X-Trail, которому втрое удалось увеличить свои продажи.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Общество
МЧС по РТ предупредило жителей республики о метели и тумане
МЧС по РТ предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 18.00 часов 30 марта до 18.00 часов 31 марта.
Обновлено в 10:51
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Футбол
Зидан рассказал о своем отношении к Погба
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высоко оценил игру полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт
Московские дороги после зимы помоют шампунем
Обновлено в 10:05
Кино
Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне
Актер Нодар Мгалоблишвили, скончавшийся 26 марта в возрасте 87 лет, будет похоронен 30 марта на «Новом пантеоне» на окраине Тбилиси, передает ТАСС.
Обновлено в 10:04
Политика
На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Обновлено вчера в 18:00