Футбол

В «Енисее» призвали фанатов не обращать внимания на проблемы клубаГазета.Ru 05:01

Енисей — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
21′
Егор Сорокин
23′
Вячеслав Подберезкин
Фегор Огуде
42′
Фегор Огуде
43′
45′+2′
Виталий Устинов
Дмитрий Торбинский
Александр Зотов
46′
47′
Филип Уремович
59′
Хорен Байрамян
60′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
68′
Игорь Коновалов
69′
Виталий Устинов
Данил Степанов
Дмитрий Ятченко
Константин Савичев
71′
Али Гаджибеков
72′
75′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
90′+2′
Хорен Байрамян
Артур Саркисов
Александр Кутьин
90′+4′
Александр Соболев
90′+5′
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт". В мачте 21-го тура "Енисей" встречается с казанским "Рубином". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Дмитрий Аленичев: «Болельщики не должны обращать внимание на то, что происходит с командой»

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