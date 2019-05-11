В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛРИА Новости 09:19

Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

Общество Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.

Политика Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.

Экономика Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.

Политика Порошенко уволил замглавы президентской администрации Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Политика В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч с "Нимом", сообщает "Советский спорт".

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Космос Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Политика Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.

Футбол «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Армия и оружие Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Происшествия Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.

Политика Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.

Наука Ученые: ВИЧ не передается при гей-сексе, если один из партнеров принимает антиретровирусную терапию Исследователи на протяжении восьми лет наблюдали около тысячи гей-пар, в которых один партнер был ВИЧ-положительным, а второй не имел вируса, и выяснили, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень вирусных клеток в организме до ничтожно малого.