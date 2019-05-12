Футбол

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛРИА Новости 09:19

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хавбек «Енисея» Семакин: хотелось бы ещё раз вернуться в Премьер-Лигу

Чемпионат15:55

«Енисей» в твиттере: «Привет, ФНЛ, скучали?»

Sports.ru09:19

Владимир Быстров: «Ни капли не жалко „Енисей“. Им там и место, где они сейчас находятся»

Матч ТВ10:18

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

РИА Новости09:19

Владимир Быстров: «Ни капли не жалко „Енисей“. Им там и место, где они сейчас находятся»

Sportbox.RU10:18

"Привет, ФНЛ, скучали?" "Енисей" - после разгрома от "Краснодара"

Спорт-Экспресс09:00

Кечинов: «Аленичев — хороший тренер. У „Енисея“ состав был одним из слабейших в РПЛ»

Sport24.ru12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погиб один человек

Обновлено в 19:32
Политика

Куба вводит контроль за яйцами, рисом и сосисками

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами питания, в числе которых яйца, курица, рис, сосиски, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.
Обновлено в 07:27
Здоровье

Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Здоровье

Борьба с авитаминозом: чем опасен недостаток микроэлементов и как его устранить

«ВМ» рассказывает, что и как нужно принимать, чтобы не довести себя до авитаминоза.
Обновлено в 13:07
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Общество

Натуральная косметика из Сибири: «Мы — чокнутые русские» (SRF, Швейцария) (SRF)

Обновлено в 18:31
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой

Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Политика

Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.
Обновлено в 15:53
Кино

Умер оскароносный сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент

Американский сценарист Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет в Сиэтле. Как стало известно, он скончался по естественным причинам.
Обновлено в 08:41
Транспорт

МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Политика

Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Обновлено в 13:58
Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное