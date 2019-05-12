В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛРИА Новости 09:19

Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

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