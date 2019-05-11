Футбол

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛРИА Новости 09:19

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

"Привет, ФНЛ, скучали?" "Енисей" - после разгрома от "Краснодара"

Спорт-Экспресс09:00

Владимир Быстров: «Ни капли не жалко „Енисей“. Им там и место, где они сейчас находятся»

Матч ТВ10:18

«Енисей» пошутил над своим вылетом из РПЛ

Газета.Ru09:49

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ

РИА Новости09:19

Хавбек «Енисея» Семакин: хотелось бы ещё раз вернуться в Премьер-Лигу

Чемпионат15:55

«Привет, ФНЛ, скучали?» «Енисей» пошутил над своим вылетом из РПЛ

Sport24.ru09:38

«Енисей» в твиттере: «Привет, ФНЛ, скучали?»

Sports.ru09:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Гройсман назвал условие запуска рынка электроэнергии на Украине

На июль 2019 года на Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка электроэнергии.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»

Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.
Обновлено в 12:09
Политика

США оставили без воды посольство Венесуэлы

Одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин рассказала, что водоснабжение в посольстве Венесуэлы власти Соединенных Штатов отключили, что "выкурить отсюда" сторонников Мадуро.
Обновлено в 16:12
Футбол

Аленичев: «„Краснодар“ мог забить гораздо больше»

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с "Краснодаром" (0:4) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем

При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Экономика

Отели Турции могут подорожать к началу сезона

На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
Обновлено вчера в 03:44
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из суда босиком

Пользователи соцсетей по всему миру обсуждают поступок скандально известной американской певицы Бритни Спирс.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Здоровье

Избыточным весом страдают 55% россиян

Избыточным весом страдают 55% россиян, причём женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Обновлено в 12:45
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Технологии

Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.
Обновлено в 14:08
Политика

В РПЦ призвали не приписывать победу в ВОВ Сталину

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 10:24
Спорт

Словенец Роглич выиграл первый этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 28-й

Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отказалась от диеты во время отдыха на Мальдивах

Возможно, во время отдыха Волочкова решила расслабиться и отказаться от диеты. Балерина отправилась на Мальдивы.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков «Ан-Нусры» пять поселений

Обновлено в 15:42
Гаджеты

Jonsbo CR-1000: бюджетная система охлаждения с RGB-подсветкой

Компания Jonsbo представила новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая получила название CR-1000.
Обновлено в 12:36
Политика

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Культура

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым

Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное