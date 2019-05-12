Футбол

В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛРИА Новости вчера в 09:19

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
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