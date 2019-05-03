Происшествия
В Еланском гарнизоне прогремел взрывНакануне.Ru вчера в 14:43
В Еланском гарнизоне прогремел взрыв: один солдат - срочник погиб, другой получил тяжелую травму. В Еланском гарнизоне в результате взрыва снаряда один солдат срочной службы погиб, другой - лишился ног, сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственные источники.
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В военной части Свердловской области произошел взрыв: один солдат погиб
Московский Комсомолец Екатеринбург02:42
Новые подробности взрыва в Еланском гарнизоне: количество пострадавших увеличилось
Вечерние Ведомости02:01
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Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале
Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.
Обновлено в 05:50
Религия
Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург
Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Космос
В Японии первую частную ракету запустили с третьей попытки
Первая японская частная ракета MOMO была запущена с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Культура
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Технологии
Какие советы помогут волгоградцам продлить срок службы ноутбука
Не подвергайте устройство тряске Использование ноутбука в транспорте негативно влияет на его производительность, работу жесткого диска и системы охлаждения.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл
Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Здоровье
Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг
Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ
В матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе сборная Литвы переиграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. Благодаря такому исходу сборная Казахстана досрочно обеспечила себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.
Обновлено в 06:25
Наука
В Тибетской пещере обнаружены останки денисовца
Руководитель группы ученых Жан-Жак Ублин заявляет, что следы древнего типа людей, останки которого были обнаружены ранее только в Денисовой пещере в Алтайском крае, можно вычленить из геномов современных жителей Азии и Австралии.
Обновлено вчера в 20:46