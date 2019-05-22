Общество
В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храмуREGNUM 11:42
«Главный опрос впереди», — отмечают в епархии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы.
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Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса.
— Евгений Куйвашев, российский политикRambler News Service 11:10
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Екатеринбургская епархия не согласилась с результатами опроса ВЦИОМ по храму
Европейско-Азиатские новости11:43
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
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