Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метроREGNUM 02:31

В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы. Программа была утверждена в 2013 году.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

Областная газета03:03

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена

Эхо Москвы - Екатеринбург02:55

Высокинский выделил 150 млн рублей на проект второй ветки метро

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Вечерние Ведомости02:09

Проектно-изыскательские работы по второй ветке метро начнутся в этом году

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ТагилСити.ру02:22

Екатеринбург нашел 250 млн рублей на проект второй ветки метро

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