Экономика

Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метроИзвестия 03:49

Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки. Постановление, увеличивающее финансирование проекта, подписал мэр Александр Высокинский.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

Областная газета03:03

Проектно-изыскательские работы по второй ветке метро начнутся в этом году

Екатеринбург в интернете02:01

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена

Эхо Москвы - Екатеринбург02:55

Мэрия Екатеринбурга выделила 250 миллионов рублей на проект второй ветки метро

ТагилСити.ру02:22

Высокинский нашел 150 млн на очередной проект второй ветки метро

URA.Ru02:41

Высокинский выделил 150 млн рублей на проект второй ветки метро

JustMedia00:44

Екатеринбург нашел 250 млн рублей на проект второй ветки метро

Новый День00:39
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Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В России нашли углеволокно для гиперзвуковых «Авангардов»

Обновлено вчера в 21:19
Политика

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро

Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Капитан БАТЭ – о возможном участии белорусских клубов в РПЛ: «У нас своя страна и свой чемпионат»

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд за счет приглашения клубов из Белоруссии.
Обновлено в 03:23
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика

Канада не пропустит жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канадские власти намерены не пропускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:30
Авто

Назвали топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой

Обновлено в 02:14
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика

Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поддержал Николая Баскова в день похорон его отца

Обновлено в 03:42
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Происшествия

Четыре человека ранены при стрельбе в Калифорнии

Злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в американском городе Сан-Бруно, штат Калифорния.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт

Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
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