Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метроREGNUM 02:31

В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы. Программа была утверждена в 2013 году.
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На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге выделили 250 миллионов рублей

Областная газета03:03

Высокинский нашел 150 млн на очередной проект второй ветки метро

URA.Ru02:41

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменил программу развития метрополитена

Эхо Москвы - Екатеринбург02:55

Высокинский выделил 250 миллионов на проектирование второй ветки метро

Екатеринбург Онлайн04:38

Мэрия Екатеринбурга выделила 250 миллионов рублей на проект второй ветки метро

ТагилСити.ру02:22

Высокинский выделил 150 млн рублей на проект второй ветки метро

JustMedia00:44

Екатеринбург нашел 250 млн рублей на проект второй ветки метро

Новый День00:39
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Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
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Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
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ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

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В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
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Певица восхитила подписчиков своей формой Несколько часов назад экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева опубликовала на личной странице "Инстаграма" кадр из новой фотосессии.
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«Спартак» показал форму для нового сезона

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Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ

Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
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Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
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Медведев выделил 115 млн на развитие паллиативной медпомощи в России

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В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

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