В Екатеринбурге на проектирование второй линии метрополитена предусмотрено 250 млн рублей. Средства заложены в городской бюджет и могут быть потрачены в 2019 году, следует из поправок в муниципальную программу развития метро на 2014−2020 годы. Программа была утверждена в 2013 году.

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро

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