Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение.

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