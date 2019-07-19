Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса ЛампасаРБК 03:54
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Об этом сообщает городское сетевое издание Е1.ru.
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Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом легально созданную масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось, будем думать, как восстановить произведение.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосква 24 04:56
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Глава Уралмаша в прямом эфире рассказал, почему закатали в асфальт крест Покраса Лампаса
Екатеринбург Онлайн06:40
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