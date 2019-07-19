Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса ЛампасаLenta.ru 02:48

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Об этом сообщает портал 66.ru в пятницу, 19 июля.
Читать в источнике
Обсудить7

Подробнее о событии

В Екатеринбурге коммунальщики залили гудроном рисунок «Стенографии»

ТагилСити.ру03:04

«Стенограффия» представила «Супрематический крест» Покраса Лампаса

Телеканал ОТВвчера в 09:02

«Повредили самую сложную часть»: Евгений Фатеев — о закатанной в асфальт работе Покраса Лампаса

Екатеринбург Онлайн04:17

Испорченная работа Лампаса может спровоцировать громкую отставку

Екатеринбург-ТВ04:14

Мэрия официально обещала наказать «отдельных недобросовестных работников» и восстановить граффити на Уралмаше

JustMedia04:04

Покрас Лампас готов лично восстановить работу в Екатеринбурге, испорченную коммунальщиками

Znak.com03:58

Граффити Покраса Лампаса восстановят. Губернатор, мэр и директор «Стенограффии» прокомментировали ситуацию

It`s My City03:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Общество

Вулкан Этна на Сицилии усилил активность

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Американцы сбили иранский беспилотник

Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности 52-летней Николь Кидман

52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка. Такую шокирующую новость сообщил таблоид The Star.
Обновлено в 04:04
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено вчера в 09:00
Кино

Умерла актриса Валентина Зимняя

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья

Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Авто

Коллекцию из 36 «Корветов» разыграют в лотерею

В 2014 году все 36 автомобилей оказались во владении семьи Хеллерсов, и те вспомнили о приеме, использованном VH1.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта

Российские законодатели обсуждали возможность запрета на поставки в Россию ряда товаров на фоне событий в Грузии конца июня-начала июля, однако на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 03:58
Политика

Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Музыка

В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана

Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:05
Политика

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Экономика

AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд

Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) договорился о продаже японской Asahi Group Holdings своего австралийского подразделения - Carlton & United Breweries за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).
Обновлено в 03:12
Гаджеты

30 июля Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Обновлено в 03:11
Происшествия

Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе

Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:48
Политика

85% россиян заявили о важности дружбы с Украиной

Абсолютное большинство (85%) россиян полагают, что для России важно иметь дружеские отношения с Украиной.
Обновлено в 02:35
Гаджеты

Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч

В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 03:32
Экономика

В МЭР предложили защитить россиян от подорожания электроэнергии

Как оценивают в самом ведомстве, для того, чтобы тарифы для россиян и социальных учреждений страны при отмене программы перекрестного субсидирования не выросли, потребуется дополнительно выделить 402 миллиарда бюджетных средств ежегодно.
Обновлено в 03:12
ещё по теме
Стенограффия
Это международный фестиваль граффити, который ежегодно проводится в Екатеринбурге в первые выходные июля. Летом 2010 года в Екатеринбурге граффити на тему «Европа и Азия: столкновение противоположностей» появились в подземных переходах, на плитах набережной, во дворах спальных районов и на зданиях вдоль гостевого маршрута уральской столицы. Темой Стенограффии-2011 стали "Образы счастья", а в июле 2012 года художники со всего света представят в Екатеринбурге своё видение темы "Глобальный разум".
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное