Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса ЛампасаLenta.ru 02:48
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Об этом сообщает портал 66.ru в пятницу, 19 июля.
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«Повредили самую сложную часть»: Евгений Фатеев — о закатанной в асфальт работе Покраса Лампаса
Екатеринбург Онлайн04:17
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Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
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Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
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Обновлено в 03:57
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
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В 2014 году все 36 автомобилей оказались во владении семьи Хеллерсов, и те вспомнили о приеме, использованном VH1.
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Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца.
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Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова
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Общество
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Происшествия
Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе
Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".
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85% россиян заявили о важности дружбы с Украиной
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