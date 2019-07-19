Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Об этом сообщает портал 66.ru в пятницу, 19 июля.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

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