Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материаловРИА Новости 08:43
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
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«Пожар площадью 500 квадратных метров»: в Екатеринбурге горит производственное здание
Европейско-Азиатские новости08:20
Столб дыма и хлопки: лакокрасочный цех загорелся в Екатеринбурге
Московский Комсомолец Екатеринбург09:07
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»
Обновлено в 09:34
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию
Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты
В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Музыка
Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Авто
Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner
Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
Обновлено в 06:30
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Арина Шарапова откровенно рассказала об отношении к ботоксу
Телеведущая отметила, что любимая работа почти лишила ее сна, но как-то исправлять это она не собирается: – Иногда встаю в три утра, а лечь могу и в полночь, и в час ночи.
Обновлено в 02:01
Политика
Российские туроператоры прекращают продажи туров в Грузию
Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров.
Обновлено в 08:31
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова получил Гран-при фестиваля «Зеркало»
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» удостоен Гран-при XIII кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Обновлено в 06:00
Автоспорт
Во Франции стартует восьмой этап Гран-при Формулы-1
В Ле-Кастелле (Франция) стартует восьмой этап серии Гран-при Формулы-1. Первые свободные практики состоятся уже сегодня, 21 июня.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии
Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24