Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материаловРИА Новости 08:43

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
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Всё в чёрном дыму: в екатеринбургском микрорайоне Заречный горит цех лакокрасочных материалов

Областная газета08:48

Район Екатеринбурга затянуло черным дымом

URA.Ru08:08

«Пожар площадью 500 квадратных метров»: в Екатеринбурге горит производственное здание

Европейско-Азиатские новости08:20

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

РИА Новости08:43

В Екатеринбурге полыхает цех лакокрасочных материалов. Взорвались два газовых баллона

Znak.com08:23

Столб дыма и хлопки: лакокрасочный цех загорелся в Екатеринбурге

Московский Комсомолец Екатеринбург09:07

В Заречном полыхает цех по производству акриловых ванн

Екатеринбург Онлайн08:11
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Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»

Обновлено в 09:34
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Общество

Калужские «Волонтеры Победы» присоединились к акции «Свеча памяти»

Обновлено в 06:09
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты

В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Музыка

Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Политика

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
Обновлено в 07:09
Игры

В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Авто

Tesla Model X протянул 130-тонный Boeing Dreamliner

Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
Обновлено в 06:30
Политика

В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Арина Шарапова откровенно рассказала об отношении к ботоксу

Телеведущая отметила, что любимая работа почти лишила ее сна, но как-то исправлять это она не собирается: – Иногда встаю в три утра, а лечь могу и в полночь, и в час ночи.
Обновлено в 02:01
Политика

Российские туроператоры прекращают продажи туров в Грузию

Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров.
Обновлено в 08:31
Кино

«Дылда» Кантемира Балагова получил Гран-при фестиваля «Зеркало»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» удостоен Гран-при XIII кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».
Обновлено в 06:00
Транспорт

В «Шереметьево» отменены авиарейсы из-за прогнозируемой непогоды

Обновлено в 09:15
Автоспорт

Во Франции стартует восьмой этап Гран-при Формулы-1

В Ле-Кастелле (Франция) стартует восьмой этап серии Гран-при Формулы-1. Первые свободные практики состоятся уже сегодня, 21 июня.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Футбол

«Локомотив» предложил 6 млн евро за защитника сборной Норвегии

Вице-чемпионы России готовы заплатить за норвежца шесть миллионов евро, которые уже были предложены турецкому клубу.
Обновлено в 08:23
Здоровье

Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Обновлено в 07:24
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