Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материаловРБК 10:04
В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Общая площадь возгорания составляет 2,2 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре на улице Труда поступило в 16:23 по местному времени.
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Столб дыма и хлопки: лакокрасочный цех загорелся в Екатеринбурге
Московский Комсомолец Екатеринбург09:07
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
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