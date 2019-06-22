Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материаловРБК 10:04

В Екатеринбурге произошел пожар на территории цеха лакокрасочных материалов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Общая площадь возгорания составляет 2,2 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре на улице Труда поступило в 16:23 по местному времени.
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В Екатеринбурге полыхает цех лакокрасочных материалов. Взорвались два газовых баллона

Znak.com08:23

Район Екатеринбурга затянуло черным дымом

URA.Ru08:08

Столб дыма и хлопки: лакокрасочный цех загорелся в Екатеринбурге

Московский Комсомолец Екатеринбург09:07

В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов

РИА Новости10:44

Всё в чёрном дыму: в екатеринбургском микрорайоне Заречный горит цех лакокрасочных материалов

Областная газета08:48

Компания «Домани-спа» может остановить работу из-за сгоревшего цеха на Урале

ТАСС11:07

В Заречном сгорел цех с лакокрасочными материалами

Екатеринбург Онлайн08:11
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:50, Вашингтон
Политика

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Петербурге пес спас новорожденную девочку

В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:30
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Футбол

«Спартак» представил новый клубный автобус

«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Спорт

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр

Обновлено в 14:44
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Здоровье

Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака

Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Авто

Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Москве трое детей выпали из аттракциона

Обновлено в 07:06
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Общество

Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал

Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Технологии

Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити

Обновлено в 04:37
Автоспорт

Главный инженер «Торо Россо»: Квят выполнил задачу на квалификацию

Обновлено в 14:05
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике

Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Алибасов записал видеообращение о своем питании

Обновлено в 11:21
Политика

США обнародовали план по развитию Палестины

Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
Обновлено в 12:50
Культура

Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП

Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
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