70 человек задержали в ходе протестов против храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 06:43

В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, среди задержанных трое несовершеннолетних.

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

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