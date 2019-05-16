Происшествия
70 человек задержали в ходе протестов против храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru 06:43
В Екатеринбурге полиция задержала 70 человек в ходе протестов против строительства храма. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, среди задержанных трое несовершеннолетних.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
За три дня акций в сквере, где собираются строить храм, задержали больше 90 человек
Екатеринбург Онлайн07:30
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:53, Ашберн
Культура
Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Хоккей
Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Авто
В России отзывают 420 автомобилей Lexus
Обновлено в 06:23
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Тюмени осуждён замначальника спецназа УФСИН
Обновлено в 08:54
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье
Эксперт рассказала о недостатках рациона россиян
Погожева уточнила, что в рационе россиян много животного белка и жира.
Обновлено в 05:40
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Гаджеты
Выпущена первая в мире карта microSD на 1 Тб
Обновлено в 04:14
Музыка
Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»
Обновлено вчера в 00:33
Политика
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
Обновлено в 08:21
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
«Железный человек» теперь рекламирует OnePlus 7 Pro
Обновлено в 09:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Общество
Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Музыка
Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом
Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 03:36
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Политика
Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций
"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Футбол
Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:55
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09