Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж ПутинаИзвестия 17:35
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина
Екатеринбург Онлайн11:23
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп заявил о необходимости сотрудничества с Россией
Дональд Трамп заявил о необходимости сотрудничества США с Россией. Слова американского лидера приводит "Интерфакс".
Обновлено в 14:48
Энергетика
Падение запасов нефти в США по данным API в 2 раза превысило прогнозы
Согласно прогнозу 13 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 4.26 млн; запасы бензина: - 1.42 млн; запасы дистиллятов: + 895 тыс. Котировки WTI позитивно отреагировали на отчет Американского института нефти и выросли на 1.42% до $57.02 за баррель.
Обновлено в 16:47
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наивысший показатель заболеваемости среди детей до 14 лет в 2017 году зафиксирован в Республике Марий Эл – 783 случая на 100 тысяч детского населения.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS
Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.
Обновлено в 14:27
Общество
Минюст США начал расследование против «ведущих онлайн-платформ»
Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, которые в настоящее время лидируют на рынке.
Обновлено в 17:52
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Авто
Jaguar объявил о разработке новых моделей
Помимо флагманского J-Pace, в компании Jaguar собираются создать более компактные кроссоверы.
Обновлено в 07:28
Здоровье
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Морозов напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.
Обновлено в 16:20
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Специалисты рассказали об идеальном завтраке при диабете 2-го типа
Диетологи проинформировали об ориентировочном составе рациона питания для людей, страдающих диабетом 2-го типа.
Обновлено в 14:12
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 16:16
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Футбол
Президент «Лилля»: «Трансфер Пепе практически оформлен»
Президент "Лилля" Жерар Лопес заявил, что вингер команды Николя Пепе в ближайшее время сменит клубную прописку.
Обновлено в 05:38
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
Обновлено в 14:24
Здоровье
Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей
Летом 2018 года россияне потратили 1,64 миллиарда рублей на медицинские услуги за рубежом.
Обновлено в 04:08
Экономика
Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправку в Налоговый кодекс, которая лишит льготного НДС пальмовое масло, передает ОТР.
Обновлено в 13:40
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено в 16:04
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
Обновлено в 17:22