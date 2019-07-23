Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж ПутинаИзвестия 17:35
Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
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В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина
Екатеринбург Онлайн11:23
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