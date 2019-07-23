Происшествия

В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж ПутинаИзвестия 17:35

Правоохранители задержали в Екатеринбурге двоих подозреваемых в закладке обманного взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом 23 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых.
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В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина

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Государственное телевидение Сирии сообщило в среду об атаке Израиля с воздуха по сирийской территории на юге страны.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили и руководство страны принести публичные извинения в адрес России за высказывания об агрессии и оккупации грузинских территорий.
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