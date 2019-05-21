В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храмаREGNUM 05:29

В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины. Забор не простоял и недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM Напомним, забор был установлен 13 мая.

В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма

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