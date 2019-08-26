Общество
Российская газетаВ Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Покрас Лампас надеется на разрешение конфликта, возникшего из-за арт-объекта «Супрематический крест» на Уралмаше
Эхо Москвы - Екатеринбург04:43
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Общество
Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
Накануне.Ru 01:58
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Политика
Пакт Молотова-Риббентропа взорвал СССР изнутри
Если бы стороны ограничились договором о ненападении в том виде, в каком он был подписан, то он практически ничем не отличался бы от таких же двусторонних соглашений, подписанных к тому времени Германией с Польшей, Англией, Францией, Литвой, Латвией, Эстонией.
Росбалт 07:09
Политика
СМИ анонсировали визит Болтона в Белоруссию
Подробностей о предстоящем предполагаемом визите Болтона в Белоруссию, который может состояться уже на этой неделе, не разглашается.
Экономика сегодня 16:16
Общество
Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко
На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Экономика
Путин провел совещание по экономическим вопросам
Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
Аргументы и Факты 07:48
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Политика
Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе
РИА Новости 13:38
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Финансы
Орешкин назвал кредитование в России социальной проблемой
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ситуация с потребительским кредитованием в России приобретает черты "социальной проблемы".
Московский Комсомолец 15:56
Футбол
Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.
Матч ТВ 14:52
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Ходорковский пытается помешать Навальному
Михаил Ходорковский пытается помешать Алексею Навальному провести «умное голосование».
Независимая газета вчера в 12:35
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
ТВК 24 августа в 23:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55