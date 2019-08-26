Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.
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В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

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