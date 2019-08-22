Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасилованииРИА Новости 09:05

В Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.
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с чего всё началось

В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной

В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.
Znak.com06:26

Подробнее о событии

На Урале полицейских обвинили в изнасиловании женщины прямо в патрульной машине

URA.Ru08:32

Екатеринбургских полицейских подозревают в групповом изнасиловании

Московский Комсомолец Екатеринбург08:58

В Екатеринбурге по делу об изнасиловании девушки есть третий обвиняемый полицейский

Znak.com08:37

В Екатеринбурге двое полицейских подозреваются в изнасиловании задержанной

ТагилСити.ру08:21

В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине

Екатеринбург Онлайн08:07

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании

РИА Новости09:05

«Сделали это прямо в служебном УАЗе»: Трех полицейских в Екатеринбурге обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки

КП - Екатеринбург08:45
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Политика

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Политика

Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:58
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе

"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Гаджеты

IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple

Новые смартфоны, которые Bloomberg называет iPhone Pro, станут «наследниками» моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Обновлено в 07:52
Футбол

МВД завело уголовное дело о «договорняке» в российском футболе

МВД России возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), являющегося третьим по силе дивизионом страны, между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:27
Футбол

Галактионов объяснил вызов Чалова в молодежку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое

Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.
Обновлено вчера в 17:32
Музыка

Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Финансы

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков

В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

41-летняя Федорова пришла на фестиваль «Star Wings» в золотом платье

Обновлено в 01:22
Политика

Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски

Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера

Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Хоккей

«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»

Обновлено в 05:58
Общество

Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми

В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Игры

В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер

Обновлено в 07:32
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Происшествия

Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами

Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Кино

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
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