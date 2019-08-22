В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.

с чего всё началось

В Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании

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