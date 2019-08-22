Происшествия
В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасилованииРИА Новости 09:05
В Екатеринбурге трем полицейским предъявили обвинение в изнасиловании женщины в служебном автомобиле. Об этом сообщило региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского, пострадала 22-летняя гражданка Казахстана.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.Znak.com06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Екатеринбургских полицейских подозревают в групповом изнасиловании
Московский Комсомолец Екатеринбург08:58
В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине
Екатеринбург Онлайн08:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Политика
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:58
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple
Новые смартфоны, которые Bloomberg называет iPhone Pro, станут «наследниками» моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Обновлено в 07:52
Футбол
МВД завело уголовное дело о «договорняке» в российском футболе
МВД России возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), являющегося третьим по силе дивизионом страны, между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:27
Футбол
Галактионов объяснил вызов Чалова в молодежку
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.
Обновлено вчера в 17:32
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Хоккей
«Авангард» опубликовал эскизы новой «Арены Омск»
Обновлено в 05:58
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Игры
В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер
Обновлено в 07:32
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22