Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой ЕкатериныREGNUM 10:13
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины. Решение приняли на заседании профильной рабочей группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
Третье заседание рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины началось в Екатеринбурге, главный архитектор города Андрей Молоков презентовал пять площадок, и защищаемого горожанами сквера в нем не оказалось, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.Интерфакс07:47
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Высокинский потребует пересмотреть список площадок под храм, который утвердила рабочая группа
Екатеринбург Онлайн12:38
В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма
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