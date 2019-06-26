В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой ЕкатериныREGNUM 10:13

Также глава Екатеринбурга заявил, что тщательно прорабатываются варианты четырех площадок под храм: неработающий Приборостроительный завод на набережной, территория за киноконцертным театром "Космос", пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и участок на улице Татищева.

с чего всё началось

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины. Решение приняли на заседании профильной рабочей группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

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