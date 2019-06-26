Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой ЕкатериныREGNUM вчера в 10:13
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины. Решение приняли на заседании профильной рабочей группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось
После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.Интерфаксвчера в 07:47
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Мэр Екатеринбурга попросил общественников оставить в покое призрак телебашни
Европейско-Азиатские новости02:35
Высокинский потребует пересмотреть список площадок под храм, который утвердила рабочая группа
Екатеринбург Онлайнвчера в 12:38
В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма
Национальная служба новостей25 июня в 17:34
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Общество
В Челябинске особняк с троном-унитазом продают за 80 миллионов рублей
Как сообщили на N1.RU, коттедж входит в тройку самых дорогих особняков, выставленных на продажу с помощью портала, еще два дорогостоящих коттеджа от 89 млн. рублей за штуку продаются в элитных поселках «Вавиловец» и «Западные Холмы».
Обновлено в 01:29
Общество
В Екатеринбурге продают салон красоты, где мужчин стригут девушки в нижнем белье
Необычный салон красоты для мужчин выставили на продажу на Ботанике. Сотрудницы делают все процедуры в нижнем белье.
Обновлено в 02:36
Экономика
АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей
На прошедшем в Мирном Годовом общем собрании акционеров АЛРОСА утвердили сумму дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 30,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале
Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Здоровье
27 амурских детей с гепатитом С пролечат противовирусным препаратом
Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Футбол
Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем»
Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий "Пари Сен-Жермен" согласовал пятилетний контракт с "Лиллем", информирует источник.
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Обновлено в 02:12
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено в 01:32
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено вчера в 12:31
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
КГИ определил самые частые пути развития карьеры мэров в России
Основными по распространенности сценарии для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.
Обновлено в 01:37
Авто
Краснодар вошел в топ-10 городов РФ по количеству автомобилей
Краснодар находится на восьмом месте с 341 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Воронеж.
Обновлено в 01:30
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Культура
В столице пройдет фестиваль «Разноцветная Москва»
Обновлено в 01:08