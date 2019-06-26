В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой ЕкатериныREGNUM вчера в 10:13

После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма. Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

с чего всё началось

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины. Решение приняли на заседании профильной рабочей группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

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