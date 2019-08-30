Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, воздушное судно следовало из Санкт-Петербурга в находящийся в Таджикистане Худжанд.
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с чего всё началось

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в Кольцово, вылетел в Таджикистан

Самолет вылетел из Кольцово в Таджикистан.
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:28

Подробнее о событии

Вынужденно севший в Екатеринбурге самолет «Уральских авиалиний» вылетел в Таджикистан

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Прокуратура проводит проверку после экстренной посадки самолета в Кольцово

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СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге

РИА Новости01:52

Самолёт Уральских авиалиний, вынужденно севший в Екатеринбурге, вылетел в Таджикистан

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Экстренно приземлившийся в аэропорту Кольцово борт «Уральских авиалиний» вылетел в Худжанд

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После аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Кольцово организована доследственная проверка

Эхо Москвы - Екатеринбург02:58
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Эксперт предсказал укрепление курса рубля к концу года

Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.
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Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
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В Сочи прошла презентация нового Кубка Харламова

Молодежная хоккейная лига представила в Сочи новый дизайн Кубка Харламова.
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Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
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Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
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Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее

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Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
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Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
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Общество

В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
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Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Интернет

Yota добавила безлимитов

В категории «Детям» за 25 рублей в месяц клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube детям, а также ivi для детей, «Мульт» и сайту «Учи.ру».
TelecomDaily 04:10
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Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
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Большинство россиян помнят о трагедии в Беслане, происшедшей в 2004 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра.
РБК 03:06
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом.
Известия 02:41
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

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Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Футбол

Роналду и Неймар в средневековой одежде сразились на световых мячах

Футболисты были наряжены в средневековую одежду и парики, а по сюжету они дерутся то на шпагах, то на световых мячах.
News.ru 03:52
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
Политика

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 11:37
Армия и оружие

Трамп назвал следующей областью военных действий космос

RT на русском вчера в 17:16
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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