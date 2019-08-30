Самолет вылетел из Кольцово в Таджикистан.

с чего всё началось

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, воздушное судно следовало из Санкт-Петербурга в находящийся в Таджикистане Худжанд.

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