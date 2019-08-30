Происшествия
Газета.RuВ Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, воздушное судно следовало из Санкт-Петербурга в находящийся в Таджикистане Худжанд.
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Экстренно приземлившийся в аэропорту Кольцово борт «Уральских авиалиний» вылетел в Худжанд
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В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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