Происшествия
В Екатеринбурге рядом с ТРЦ «Карнавал» горит складНаша Газета (г. Екатеринбург) 08:31
В уральской столице днем 22 июня случился серьезный пожар на промплощадке за ТРЦ "Карнавал". Сообщение поступило в МЧС в 16.23. Горит цех лакокрасочных материалов на улице Труда.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
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На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
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Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года
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Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
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Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.
Обновлено в 11:00
Происшествия
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Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
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Наука
Обнаружены ранние признаки болезни Паркинсона
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Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
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Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
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Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
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Обновлено вчера в 09:32
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
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Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
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Футбол
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