В Екатеринбурге рядом с ТРЦ «Карнавал» горит складНаша Газета (г. Екатеринбург) 08:31

В уральской столице днем 22 июня случился серьезный пожар на промплощадке за ТРЦ "Карнавал". Сообщение поступило в МЧС в 16.23. Горит цех лакокрасочных материалов на улице Труда.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

В Екатеринбурге рядом с ТРЦ «Карнавал» горит склад

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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