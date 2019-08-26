Общество
RT на русскомВ Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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Покрас Лампас надеется на разрешение конфликта, возникшего из-за арт-объекта «Супрематический крест» на Уралмаше
Эхо Москвы - Екатеринбург04:43
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Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
Lenta.ru 09:11
Здоровье
В Брянской области на борьбу с раком направят почти 8 млрд рублей
Проект рассчитан на 2019-2024 г.г. За счет всех источников финансирования объем финансирования составляет 7 894,02 млн рублей.
Вестник Брасовского района 07:43
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия 10:32
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Политика
Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).
РБК 11:30
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Культура
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».
КП - Барнаул вчера в 05:14
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm 10:41
Политика
Трамп заявил о готовности России вернуться в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова вернуться в "большую восьмерку", если ей поступит такое предложение.
Газета.Ru 11:37
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
REGNUM 06:51
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала новую примадонну
Ранее в сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для российской версии журнала Vogue.
Lenta.ru 10:12
Гаджеты
Названы способы снижения вреда здоровью от смартфонов
Еще специалист говорит, что важно следить за тем, чтобы запястье руки находилось в прямом положении, а добиться этого можно положив смартфон на ровную твердую поверхность.
Astera вчера в 05:26
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Происшествия
СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Российская газета 10:36
Гаджеты
В Google назвали дату выхода Android 10
Как подтвердили изданию PhoneArena в техподдержке компании, 10-я версию операционной системы начнут рассылать на смартфоны линейки Pixel в следующий вторник — 3 сентября.
Вести.Хайтек 11:09
Политика
Касамара отказалась от дебатов с Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, зарегистрированная кандидатом на выборы в Мосгордуму, отказалась от участия в дебатах с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Коммерсантъ 09:13
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму оснастят новой ракетой
Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.
ТАСС 03:07
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16