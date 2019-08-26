Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля уличной живописи "Стенограффия" и стрит-арт художник Покрас Лампас решили убрать крест из работы на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, которая ранее вызвала недовольство верующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в городе Сланцы

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Покрас Лампас надеется на разрешение конфликта, возникшего из-за арт-объекта «Супрематический крест» на Уралмаше

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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
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Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Политика

Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе

Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие

Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео

Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
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Политика

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Космос

Центр космической связи под Симферополем восстановят

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Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
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Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
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Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США

Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
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В Москве загорелся Рождественский монастырь

Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

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Политика

Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»

Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
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Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
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Политика

Адвокат заявил о решении Москвы и Киева по дате обмена заключенными

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, рассказал агентству ТАСС, что Москва и Киев согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
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Станислав Черчесов объяснил состав сборной России

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СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.
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Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента

Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
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Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

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Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

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В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
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В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина

В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
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Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
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В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда

В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
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