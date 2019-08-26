Общество
РИА НовостиВ Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса
Организаторы фестиваля уличной живописи "Стенограффия" и стрит-арт художник Покрас Лампас решили убрать крест из работы на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, которая ранее вызвала недовольство верующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
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Покрас Лампас надеется на разрешение конфликта, возникшего из-за арт-объекта «Супрематический крест» на Уралмаше
Эхо Москвы - Екатеринбург04:43
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Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия 15:39
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие
Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
Политика
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Авто
Клиенты массово раскупают бракованные VW с отстойников в США
Удивительно, но дизельные автомобили Volkswagen стали настоящим хитом в США, где ранее производитель их массово отзывал из-за Дизельгейта.
Quto.ru 05:40
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском вчера в 19:27
Политика
Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»
Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре.
БИЗНЕС Online 13:44
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Политика
Адвокат заявил о решении Москвы и Киева по дате обмена заключенными
Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине граждан России Максима Одинцова и Александра Баранова, рассказал агентству ТАСС, что Москва и Киев согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
РБК 09:04
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Чемпионат 08:00
Общество
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Российское ООО "Авиакапитал-Сервис" подало в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX, пишет издание Financial Times.
РИА Новости 20:27
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Lenta.ru 05:48
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
URA.Ru 24 августа в 02:31
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
Вести.Ru 16:52
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
ФАН 20:34
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
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