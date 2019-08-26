Организаторы фестиваля уличной живописи "Стенограффия" и стрит-арт художник Покрас Лампас решили убрать крест из работы на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге, которая ранее вызвала недовольство верующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

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