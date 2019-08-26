Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

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