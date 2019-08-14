Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступает к рассмотрению ходатайство следствия об аресте водителя Kia Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими в центре города, сообщили в суде.

В Екатеринбурге решают вопрос об аресте водителя-убийцы на Kia

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Футбол Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Политика Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.

Армия и оружие СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.

Происшествия ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Общество В Роскачестве рассказали правила выбора вареной колбасы Эксперты российской системы качества (Роскачество) рассказали, по каким критериям нужно выбирать качественную и натуральную вареную колбасу, изготовленную по ГОСТу.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Интернет Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.

Шоу-бизнес Ксения Бородина высмеяла слухи о своем расставании с мужем Кроме того, Омаров выставил на продажу свой автомобиль, который он много лет водит будучи в браке с Бородиной.

Политика Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Политика В Крыму ответили на идею Киева о создании режимного морского района Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское государственное учреждение «Госгидрография» сообщило, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заходы иностранных, и, возможно, российских судов в порты полуострова.

Происшествия В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.

Политика Новым послом США в РФ может стать спецпредставитель по КНДР Как стало известно агентству Reuters, новым американским послом в России может стать спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бигэн.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.

Футбол Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов Во вторник вечером в Европе прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых стали известны все пары раунда плей-офф – заключительного этапа квалификации.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Здоровье Названы 5 натуральных альтернатив обезболивающих Специалисты составили перечень натуральных альтернатив обезболивающим, так как медицинские препараты в больших количествах могут оказывать негативное воздействие на здоровье.