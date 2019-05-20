Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храмаREGNUM 12:14
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.
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Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD Vega
В плане характеристик графические ускорители вычислительных блоков Stadia абсолютно идентичны потребительским картам AMD Radeon RX Vega 56, видеочипы которых выполнены по 14-нм технологическому процессу с архитектурой AMD GCN 1.5 (I поколение Vega).
Обновлено в 01:29
Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации
По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Авто
Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента
В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Политика
МИД Китая обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, от сотрудничества с которой отказалась американская корпорация Google.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год
«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 10:02
Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу
Обновлено в 11:54
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Футбол
Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса»
Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса».
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22