Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храмаREGNUM 12:14

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.
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В Екатеринбурге демонтируют забор в сквере у Театра драмы

ТагилСити.ру11:07

В Екатеринбурге демонтируют забор в сквере на месте строительства собора

ТАСС08:36

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

РБК09:53

Фонд святой Екатерины попросит защитников сквера у Драмтеатра помочь с его восстановлением

Znak.com10:39

«Собор все равно построят, это дело сердца»: служитель храма Николая Чудотворца — о борьбе за сквер

Екатеринбург Онлайн12:13

В Екатеринбурге начали демонтаж одиозного забора в сквере (фото)

Росбалт11:28

Епархия готовит новую презентацию проекта храма Святой Екатерины. В ней будет набережная от Макаровского моста до сквера

URA.Ru10:48
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Общество

В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков

Обновлено в 11:24
Гаджеты

Игровой сервис Google Stadia работает на 14-нм GPU AMD Vega

В плане характеристик графические ускорители вычислительных блоков Stadia абсолютно идентичны потребительским картам AMD Radeon RX Vega 56, видеочипы которых выполнены по 14-нм технологическому процессу с архитектурой AMD GCN 1.5 (I поколение Vega).
Обновлено в 01:29
Политика

Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации

По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Политика

МИД Китая обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, от сотрудничества с которой отказалась американская корпорация Google.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год

«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 10:02
Музыка

Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес

Французский шансонье испанского происхождения Нильда Фернандес ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Футбол

«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу

Обновлено в 11:54
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Футбол

Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса»

Абелардо покинул пост главного тренера «Алавеса».
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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