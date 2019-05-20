Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храмаREGNUM 12:14
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.
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Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Экономика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Политика
Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина
Обновлено в 12:39
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Омской области женщина на ночь привязала сына к столбу
Как сообщает РИА Новости, после этого мать привязала его к столбу на ночь в холодном сарае. Женщине помогала её 19-летняя дочь.
Обновлено в 04:19
Общество
Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России
Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено в 13:55
Политика
Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.
Обновлено в 14:09
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Экономика
Эксперт объяснил, почему американские нефтяники стали обожать Трампа
Американские нефтяные компании любят Дональда Трампа, так как он выступает их глобальным лоббистом, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Видеокарты Radeon на базе Navi замечены в нескольких бенчмарках
На сей раз известный источник утечек с псевдонимом Tum Apisak обнаружил упоминания инженерных образцов видеокарт на основе Navi в базе данных нескольких популярных бенчмарков.
Обновлено в 14:15
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37