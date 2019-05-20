В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храмаREGNUM 12:14

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор. Рабочие подкапывают опоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также со стройплощадки уже вывезли вагончики и прочую технику.

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

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