Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на ОбъезднойНакануне.Ru 00:58

В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Почти все они находились в одном из автомобилей. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка.
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В ДТП на Объездной пострадали пять человек

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