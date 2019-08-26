Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на ОбъезднойНакануне.Ru 00:58
В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Почти все они находились в одном из автомобилей. В результате аварии на дороге образовалась серьезная пробка.
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На Объездной в Екатеринбурге образовалась пробка из-за серьезного ДТП
Уральский меридианвчера в 11:03
«У Mazda был зеленый»: подробности аварии на Объездной, где пострадали пять человек
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:56
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В Великобритании закрасили посвященные Brexit граффити Бэнкси
Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр.
Обновлено в 01:59
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты
HP Inc утверждает, что до конца октября дефицит процессоров Intel сохранится
Например, если мелкие производители ПК от дефицита процессоров страдали, теряя выручку и долю рынка, то крупные производители хоть и заработали меньше ожидаемого, смогли потеснить своих более мелких конкурентов, которым Intel отгружала продукцию по остаточному принципу.
Обновлено в 02:03
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Энергетика
Нефть дешевеет на 1% на опасениях за перспективы мировой экономики
Цены на нефть снижаются в понедельник утром после того, как новое обострение торгового конфликта между США и Китаем привело к усилению опасений за мировую экономику и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:08
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Протестующие ранили 15 полицейских в Гонконге
Травмы различной степени тяжести получили 15 полицейских в результате столкновений с демонстрантами в Гонконге.
Обновлено вчера в 22:15
Наука
Всплыла жуткая правда об Озере Скелетов в Гималаях
Обновлено 23 августа в 05:08
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг.
Обновлено в 01:06
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено 23 августа в 01:24
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
Обновлено в 01:35
Политика
В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
ГТЛК поставит в Норвегию круизные лайнеры на €171 млн
Фото: ShipInsight Российская Государственная транспортная лизинговая компания поставит крупнейшему норвежскому оператору Наvіlа Kysruten два круизных лайнера за € 171 млн.
Обновлено в 01:40
Экономика
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено 23 августа в 19:31
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51