Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТПТагилСити.ру вчера в 12:14
Очевидцы сообщают, что как минимум пять человек пострадали, среди них есть ребёнок. На месте присутствуют спасатели, полицейские и медики. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить обстоятельства ДТП позднее.
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«У Mazda был зеленый»: подробности аварии на Объездной, где пострадали пять человек
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:56
На Объездной в Екатеринбурге образовалась пробка из-за серьезного ДТП
Уральский меридианвчера в 11:03
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Политика
Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Футбол
Икарди хочет остаться в «Интере» и отклонил все предложения
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика
Депутат ГД оценил ссору Трампа с лидерами G7 из-за России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа с членами G7 из-за России на саммите в Биаррице.
Обновлено в 04:56
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Общество
Вячеслав Володин выбрал место для ледовой арены в Елшанке
Новая ледовая арена в поселке Елшанка появится на месте дома № 7 на улице Лагерной.
Обновлено в 04:10
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Илон Маск, должно быть, тоже знает эту историю и наверняка вспомнил древнегреческого учёного, размышляя о возможности терраформирования Марса.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
Двигатель для перспективной российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщает НПО "Энергомаш".
Обновлено в 04:05
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Культура
На Ямале три арт-резиденции появятся уже в следующем году
Весной следующего года первой распахнет двери арт-резиденция в Салехарде, еще две появятся в Новом Уренгое и Ноябрьске.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Политика
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как ребёнку сохранить здоровье в школе
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о том, как ребёнку сохранить здоровье в школе.
Обновлено в 04:26
Экономика
Глава «Аэрофлота» впервые сообщил о планах IPO «Победы»
Вопрос о проведении IPO «Победы» был озвучен в начале текущего года на совете директоров «Аэрофлота», отметил Савельев.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Светская львица ждет ребенка от скончавшегося супруга Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Сотрудники вневедомственной охраны уволены после публикации YouTube
Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Илеза Тимурзиева и Аслана Зекоха, которые не согласны с увольнением со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 18:32