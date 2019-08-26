Очевидцы сообщают, что как минимум пять человек пострадали, среди них есть ребёнок. На месте присутствуют спасатели, полицейские и медики. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали сообщить обстоятельства ДТП позднее.

В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП

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