Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храмаГазета.Ru 01:42
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма. В ходе протестов против храма в Екатеринбурге ранее были задержаны 70 человек.
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Кто и как будет составлять список защитников сквера, которые пойдут на переговоры к Высокинскому
Екатеринбург Онлайн01:42
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