Мэр приостановил возведение храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru вчера в 16:23

В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины, заявил глава города Александр Высокинский. По его словам, стройка "будет ждать" до тех пор, пока не огласят результаты опроса местных жителей, который местные власти планируют провести.

Общество В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.

Экономика В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.

Авто Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Здоровье Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.

Политика Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.

Кино Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.

Общество Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.

Политика Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Политика Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.

Политика Зеленский станет президентом 20 мая 16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.

Политика У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.

Футбол Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.

Хоккей «Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли "Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".

Энергетика Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.

Армия и оружие Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.

Кино Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов» Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.