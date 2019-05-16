Общество
Мэр приостановил возведение храма в ЕкатеринбургеГазета.Ru вчера в 16:23
В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины, заявил глава города Александр Высокинский. По его словам, стройка "будет ждать" до тех пор, пока не огласят результаты опроса местных жителей, который местные власти планируют провести.
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Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
Обновлено вчера в 05:31
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании
Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
Обновлено вчера в 03:52
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей
Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье
Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено 15 мая в 15:52
Футбол
Лофтус-Чик получил травму и может пропустить финал Лиги Европы
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче против "Нью-Ингленд Революшн".
Обновлено 15 мая в 21:49
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»
В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 00:56
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено вчера в 07:39
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Энергетика
Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок
Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
Подсчитаны траты бойцов самого засекреченного российского спецназа
На подготовку к командировке в Сирию бойцам российского спецназа может потребоваться более 300 тысяч рублей.
Обновлено в 00:27
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Происшествия
СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе
Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено вчера в 06:07
Общество
«Меня называют Фредди Крюгером»: история екатеринбуржца, родившегося с «болезнью рыбьей чешуи»
Евгений рассказал Е1.RU, каково это — жить с «болезнью рыбьей чешуи», зная, что она неизлечима.
Обновлено в 00:45