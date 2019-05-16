Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храмаРоссийская газета 14:45

Напомним, в Екатеринбурге несколько дней проходили несанкционированные акции протеста горожан против выбранного места для собора. Президент России Владимир Путин предложил городским властям устроить опрос жителей и только после этого принимать окончательное решение.
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Мэр Екатеринбурга встретился с протестующими

ТагилСити.ру13:45

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма

РИА Новости13:22

Жителей Екатеринбурга вновь спросят о строительстве собора

ТАСС15:11

Глава Екатеринбурга заявил участникам протеста об остановке строительных работ в сквере

Znak.com13:01

«Люди окружили священников и спокойно общаются»: в Екатеринбурге защитники сквера ведут себя мирно

Накануне.Ru14:56

Строительство храма в Екатеринбурге остановили на время опроса жителей

Ведомости12:48

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в сквере

РБК13:08
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Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Музыка

Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019

Обновлено в 16:16
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено в 09:51
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Здоровье

Рождение Венеры

Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, необходимо просвещение.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено в 16:28
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Общество

Россиянам готовят еще один выходной день

После принятия поправок по новому порядку медосмотр и диспансеризацию россиянам будет рекомендовано проходить каждый год.
Обновлено в 02:14
Космос

Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии.
Обновлено в 07:55
Общество

Анатолий Якунин уходит в самооборону

После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном

По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено в 13:14
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие

Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив

Обновлено в 20:28
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Технологии

В Сети обнаружили базу данных с паспортами российских туристов

Обновлено в 07:47
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
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