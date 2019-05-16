Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храмаРоссийская газета 14:45
Напомним, в Екатеринбурге несколько дней проходили несанкционированные акции протеста горожан против выбранного места для собора. Президент России Владимир Путин предложил городским властям устроить опрос жителей и только после этого принимать окончательное решение.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Здоровье
Рождение Венеры
Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, необходимо просвещение.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено в 16:28
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Общество
Россиянам готовят еще один выходной день
После принятия поправок по новому порядку медосмотр и диспансеризацию россиянам будет рекомендовано проходить каждый год.
Обновлено в 02:14
Космос
Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии.
Обновлено в 07:55
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Футбол
«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» интересуются Рондоном
По информации Daily Mail, 29-летнего форварда хочет сохранить в своем составе на постоянной основе «Ньюкасл», где на правах аренды игрок провел минувший сезон.
Обновлено в 13:14
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:28
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50