Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давкиРИА Новости вчера в 15:41
Информации о людях, которые могли пострадать при давке, у пресс-атташе пока нет. По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей. Вечером в пятницу Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night стартовал в Екатеринбурге в пятый раз.
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с чего всё началось
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.РИА Новостивчера в 15:41
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Организаторы Ural Music Night объяснили, почему отменили выступление Хаски и ЛСП
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