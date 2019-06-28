В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давкиРИА Новости вчера в 15:41

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

с чего всё началось

Информации о людях, которые могли пострадать при давке, у пресс-атташе пока нет. По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей. Вечером в пятницу Международный музыкальный фестиваль Ural Music Night стартовал в Екатеринбурге в пятый раз.

Футбол Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.

Спорт Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Шоу-бизнес Любовь Успенская хочет родить второго ребенка Российская певица Любовь Успенская, которая недавно отметила 65-летие, заявила о желании родить второго ребенка.

Политика Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с Мэй На пресс-конференции по итогам саммита G20 глава РФ Владимир Путин призвал Великобританию восстановить полноформатные отношения.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Кино Вышел финальный трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В Сети появился новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Происшествия Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Происшествия На трассе «Скандинавия» в ДТП погибла женщина Смертельная авария произошла сегодня утром, 29 июня, на 63-м километре трассы «Скандинавия» в Ленинградской области.

Политика Трамп на саммите G20 указал премьеру Испании на его место Президент США Дональд Трамп отказался говорить с и.о. премьера Испании Педро Санчесом. Видеозапись инцидента появилась в испанских СМИ.

Происшествия Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Отношение к ЛГБТ-сообществу в России ровное и спокойное, известный певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в субботу.

Общество Во Франции жара поставила абсолютный рекорд Предыдущий рекорд был поставлен в начале августа 2003 года. Он составил 44,1 градуса, уточняют журналисты.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Шоу-бизнес Алиса Фрейндлих стала прабабушкой Алиса Фрейндлих – известная советская и российская актриса, которая навсегда взяла в плен сердца зрителей уже несуществующей страны.

Наука Риск развития заболевания Альцгеймера может подсказать качество сна Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли, сделали вывод о том, что прогрессирующее ухудшение качества сна среди людей в возрасте 50–60 лет может являться признаком спутанных белков в их мозге.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Интернет «Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.

Политика Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.